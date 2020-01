Verkehr in den Wupperorten : AL regt Sonderregelung für Kurzstrecke an der Wupper an

AL regt Sonderregelung für Kurzstrecke an der Wupper an

Die Buslinie 626 in Dahlerau unterwegs. Die AL beschäftigt sich in zwei Anträgen für den Fachausschuss mit dem Verkehr an der Wupper. Foto: Hans Dörner/Hans Dörner

Mit dem Verkehr an der Wupper beschäftigt sich die Alternative Liste (AL) in zwei Anträgen für den Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr am Donnerstag, 30. Januar, 17 Uhr, im Mehrzweckraum des Bürgerhauses

„So liegen die Haltestellen Grunewald und Herkingrade zwar nur eine Haltestellenlänge auseinander, aber auf dieser Strecke werden die Haltestellen Bahnhof, Sparkasse, Siedlungsweg und Keilbeck überfahren, so dass zur Brede, nach Herkingrade oder zum Wuppermarkt schon ein Ticket erworben werden muss, mit dem man nach Radevormwald fahren könnte“, schreibt Felix Staratschek. Da hier wegen der Steigungen weitere Haltestellen sinnvoll sind, würde sich das Problem für die Wupperorte verschärfen.



Ampelinstallation Die AL bittet die Verwaltung, mit Straßen.NRW über eine Ampel an der Kreuzung an der Anbindung der Wülfingstraße (Rampe vom/zum Bahnhof Dahlerau) an der L 414 zu verhandeln. Begründung: Die Ausfahrt vom Bahnhof Dahlerau in die L 414 sei sehr kritisch. Fahrzeuge, die Richtung Rade abbiegen, führen oft über beide Fahrspuren der Landstraße, berichtet Staratschek.