Politik in Radevormwald : Jugendfreizeitplatz: AL hat Zweifel am geplanten Standort

Jugendfreizeitplatz: AL hat Zweifel am geplanten Standort

Politik in Radevormwald

Radevormwald In einem Antrag für den Ausschuss verweist die Fraktion auf kritische Punkte. Sie befürchtet, dass der Platz am Ende ein „Etikettenschwindel“ wird und keinen ausreichenden Raum für beliebte Freizeitaktivitäten bietet.

In der Nachbarschaft des Life-ness soll ein Jugendfreizeitplatz entstehen – das zumindest ist der Vorschlag der Verwaltung. Das Jugendamt unter der Leitung von Peter Horn sieht an diesem Standort gut Möglichkeiten, ein Gelände für Jugendliche anzubieten, das zentral gelegen und gut an andere Freizeitangebot der Stadt angebunden ist.