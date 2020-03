Einzelhandel in Radevormwald : AL-Fraktion zweifelt an Sortimentsliste

Das Radsportgeschäft Nagel in Lennep würde gerne nach Radevormwald übersiedeln. Foto: Jürgen Moll (Archiv). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald In der Politik wird über die Ansiedlung eines großen Radsport-Fachgeschäftes diskutiert.

Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) im Radevormwalder Rat schließt sich der Kritik der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) an dem aktuellen Einzelhandelskonzept der Stadt an. Hintergrund ist das vorläufige Scheitern der Ansiedlung eines großen Radsportgeschäftes. Ein Teil des Sortimentes verstoße gegen die Regelungen, die in der Sortimentsliste der Einzelhandelskonzeptes festgelegt sind.

Diese Liste soll verhindern, dass ruinöser Wettbewerb für die Geschäfte im Ortskern eintritt und daher langfristig dort immer mehr Leerstände entstehen. Das Einzelhandelskonzept wird derzeit weitergeschrieben, eine dritte Fassung wird vorbereitet und muss vom Rat abgesegnet werden.

Auf ihrer Internetseite beleuchtet die AL-Fraktion unter dem Titel „Das Elend der Einzelhandel und Zentrenkonzepte“ die Problematik. Das Radsportgeschäft, das seinen jetzigen Standort in Lennep mit einem in Radevormwald tauschen wollte, plant eine Verkaufsfläche von rund 4000 Quadratmetern. „Die gibt es in der Innenstadt nicht. Deshalb bleibt nur die Ansiedlung am Rande der Stadt“, analysiert die AL. „Nun gehören Fahrräder gar nicht zum sogenannten ‚zentrumsrelevanten’ Sortiment.“ Aber ein modernes Fahrradfachgeschäft biete auch Radsportbekleidung, Radsportschuhe, Nahrungsergänzungsmittel an. „Bekleidung und Schuhe sind zentrumsrelevante Sortimente. Und schon ist der Konflikt da, mit dem sich leicht auch eine Ansiedlung verhindern ließe.“ Die AL plädiert dafür, diesen Punkt weniger kleinteilig zu betrachten, sondern auch Einzelfallentscheidungen zuzulassen.