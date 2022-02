Politik in Radevormwald : AL plädiert für Baulückenkataster

Politik in Radevormwald

Radevormwald Die Versiegelung von Freiflächen könne nicht so weitergehen, kritisiert die Fraktion.

Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) im Radevormwalder Rat will das Thema eines Baulückenkatasters auf die Agenda der Politik setzen. Die Fraktion beantragt für die kommende Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses den Tagesordnungspunkt „Prüfauftrag zur Einrichtung eines Baulückenkatasters“.

In anderen Kommunen des Oberbergischen Kreises, etwa in Gummersbach und Wiehl, sei ein solches Kataster bereits eingerichtet oder befinde sich im Aufbau, erklärt der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus. Die Radevormwalder Verwaltung solle prüfen, welchen technischen und personellen Aufwand es erfordere, um ein öffentlich einsehbares Kataster für die Stadt aufzubauen. Auch die nötigen Finanzmittel und die Darstellung des Zeithorizontes solle in den kommenden Sitzungen dargestellt werden.