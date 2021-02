Corona-Pandemie in Radevormwald : AL sieht sich durch Corona-Ausbruch bestätigt

Radevormwald Die Vivo Wohngemeinschaft an der Elberfelder Straße wurde zum Infektions-Hotspot. Die Alternative Liste hatte kurz zuvor gewarnt.

Die Fraktion der Alternativen Liste hatte vor der jüngsten Ratssitzung am 19. Januar versucht, in die gemeinsame Resolution zur Impfstrategie auch „das Impfen von gesundheitlich hoch gefährdeten Menschen, die jünger als 60 Jahre sind“ einzuarbeiten, berichtet die Alternative Liste nun auf ihrer Internetseite. „Unsere Vorschläge zur Ergänzung des ursprünglichen Resolutionstextes fielen jedoch auf ein sehr verhaltenes Echo bei den anderen Fraktionen, so dass wir uns dazu entschließen mussten, zu diesem Thema einen eigenen Antrag vorzulegen“, berichtete der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus. Auch dieser setzte sich nicht durch. In dem Antrag auf eine Gesetzeslücke verwiesen: Wenn Menschen mit Behinderung „nicht in Pflegeheimen leben und noch keine sechzig Jahre und älter sind, fallen sie in die Gruppe 3 der zu Impfenden. Leider hat die Ständige Impfkommission bei Ihrer Empfehlung ausschließlich auf das Alter und die Unterbringung im Pflegeheim abgestellt.“

Bei dem Antrag habe man eben jene Wohngruppe im Auge gehabt, in der es nun zu dem Corona-Ausbruch gekommen sei. „Ob eine verabschiedete Resolution dies hätte verhindern können, wissen wir nicht“, schreibt Rolf Ebbinghaus. „Denn dazu hätte es auch handelnder Personen wie zum Beispiel eines Landrates bedurft, der in schwierigen Situationen auch bereit ist, selbst zügig zu entscheiden und nicht auf die Vorgaben aus Düsseldorf und Berlin wartet. Vermutlich ist das ein Profil, das auf den Landrat des Kreises Heinsberg passt, nicht aber auf den des Oberbergischen Kreises. Dennoch hätte diese Resolution auf eine Schwachstelle aufmerksam gemacht und vielleicht wäre es ja doch zu den notwendigen Impfungen gekommen.“ Nun bleibe nichts weiter, als den Betroffenen eine baldige Genesung zu wünschen. Aber nicht nur die oberbergische Kreisverwaltung in Gummersbach, sondern auch die anderen Fraktionen in der Bergstadt bekommen ihr Fett weg: „Die Radevormwalder Lokalpolitik ist aber leider seit Jahrzehnten nicht sachorientiert. AL-Anträge, seien sie auch noch so vernünftig, werden vielfach aus parteipolitisch motivierten Profilierungsbedürfnissen leichtfertig abgelehnt. So auch leider in diesem Fall. Mit Scheinargumenten und in Verkennung der Gefährdung der jungen Erwachsenen glaubten CDU/SPD/Grüne sich eines notwendigen Solidaritätsbeweises entziehen zu können“, schreibt Rolf Ebbinghaus.