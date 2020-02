Schulstandort Radevormwald : AL-Fraktion drängt auf eine Lösung

Radevormwald Machbarkeitsstudie verzögere nur eine Entscheidung zur KGS Lindenbaum.

Bei der Studie geht es unter anderem um die Katholische Grundschule Lindenbaum. Diese Einrichtung, die trotz ihres Namens in städtischer Trägerschaft ist, leidet unter Raumnot. In den vergangenen Monaten wurde kontrovers darüber diskutiert, ob ein Umbau vor Ort oder ein Neubau an anderer Stelle die richtige Lösung sei. Die Alternative Liste hatte sich für einen Neubau eingesetzt, ebenso die UWG. Dagegen plädierte für CDU für einen Umbau an Ort und Stelle. Ebenfalls Teil der Machbarkeitsstudie soll die räumliche Situation der Verbundgrundschule Bergerhof/Wupper ein.