Haushalt Radevormwald : AL enttäuscht von Haltung der Stadt zum Haushalt

Radevormwald Die Alternative Liste (AL) zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung im Rat, das Modell eines „globalen Minderaufwandes“ nicht als Mittel zu versuchen, um die Finanzen der Stadt in den Griff zu bekommen.

In der Sondersitzung in der vergangenen Woche hatte eine Mehrheit gegen den Antrag von SPD, Grünen und AL gestimmt, die eine generelle Ein-Prozent-Kürzung der Teilpläne vorgeschlagen hatten.

„Das hätte bedeutet, dass die Verwaltung im Laufe des Haushaltsjahres sich überlegen musste, an welchen Stellen des Haushaltes Einsparungen möglich sind“, kritisiert die Fraktion der AL in einer Mitteilung auf ihrer Internetseite. „Die Verwaltung in – krankheitsbedingter – Abwesenheit des Bürgermeisters deutete an, dass eine solche Maßnahme für Radevormwald als Haushaltssicherungskommune nicht rechtskonform sei.“ Diese Aussage aus der Kämmerei jedoch halten die Mitglieder der Alternativen Liste für „grundlegend falsch“.