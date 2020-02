Kirchengemeinde Radevormwald : Dankeschön an die Aktiven der Martini-Gemeinde

Radevormwald Rund 90 Personen waren zu einer Feier mit Buffet in den Gemeindesaal eingeladen worden.

Ein Dankeschön an die ehrenamtlichen Helfer hat die Martini-Gemeinde am vergangenen Sonntag ausgesprochen. Nach dem Gottesdienst trafen sich zirka 80 Gemeindemitglieder im Gemeindesaal der selbstständigen lutherischen Kirchengemeinde (SELK). Rund 90 Personen waren eingeladen worden. So viele und mehr helfen in der Gemeinde an den verschiedensten Stellen.