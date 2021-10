Senioren in Radevormwald : Angebote und Hilfen für Senioren

Senioren in Radevormwald

Der frühere Kriminalbeamte Norbert Hengstwerth gehört zu den Ehrenamtlern, die sich für „aktiv55plus engagieren. Foto: Trägerverein aktiv 55 plus/Trägerverein Aktiv 55 plus

Radevormwald Am Samstag war „aktiv55plus“ auf dem Marktplatz mit einem Infostand vertreten. Der Trägerverein informierte über Angebote und Leistungen für Senioren in Radevormwald.

Die Senioren- und Pflegeberatung wird in Radevormwald von dem Trägerverein „aktiv55plus“ geleistet. Zusammen mit dem Oberbergischen Kreis informierte der Verein am Samstag auf dem Marktplatz über seine Angebote und Leistungen, die von den Bürgern in Anspruch genommen werden können.