Werbegemeinschaft Radevormwald : „Heimat shoppen“: Aktion mit großer Verlosung

Radevormwald Noch bis kommenden Freitag beteiligt sich die Werbegemeinschaft an der Aktion. Auf Kunden warten besondere Aktionen und eine Gewinnverlosung auf dem Feierabendmarkt.

) Die Aktion „Heimat shoppen“ ist angelaufen. Noch bis zum Freitag, 27. September, bieten Händler, Handwerker und Dienstleister viele Aktionen an. Die teilnehmenden Unternehmen können an der „Heimat shoppen“-Deko im Schaufenster erkannt werden. Dort finden die Kunden Flyer, Plakate und Jubiläums-Tassen der Werbegemeinschaft „Rade lebt“. Als gemeinsame Aktion mit allen Teilnehmern bekommen die Kunden zudem die Tüte mit dem Logo.

Im Rahmen der Initiative, die von der Industrie- und Handelskammer Köln ins Leben gerufen wurde, findet auch eine Verlosung statt. Wer teilnehmen möchte, sammelt mit dem Flyer Stempel in den teilnehmenden Geschäften und kann dann auf viele tolle Sachpreise hoffen. Am kommenden Freitag können die Kunden in vielen Geschäften die verlängerten Öffnungszeiten genießen oder auf dem Feierabendmarkt entspannen, wo „King Eddy“ für musikalische Begleitung sorgt. Nicht vergessen: Der ausgefüllte Flyer muss in die Lostrommel geworfen werden. Denn ab zirka 20.30 Uhr werden auf dem Marktplatz die Preise verlost und von dem jeweiligen Händler übergeben.