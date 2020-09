Werbegemeinschaft Radevormwald : Aktion „Heimat shoppen“ findet am Freitag ihren Abschluss

Die Aktion „Heimat shoppen“ läuft noch bis Freitag in den Radevormwalder Geschäften und Gaststätten. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Radevormwald Mit einer Verlosung geht am Freitag die Aktion „Heimat shoppen“ in Radevormwald zu Ende. Wegen der Corona-Pandemie werden die Gewinner zwar ohne Publikum in der Raiffeisenbank gezogen, doch kann der Vorgang im Livestream verfolgt werden.

Die Aktion „Heimat shoppen“ in Radevormwald geht am Freitag mit einer Verlosung in der Raiffeisenbank zu Ende. Wegen der Corona-Pandemie findet diese Verlosung ohne Publikum vor Ort statt, es wird jedoch einen Live-Stream auf der Facebook-Seite der Werbegemeinschaft Radevormwald geben (https://www.facebook.com/WerbegemeinschaftRadevormwald/)

Die Flyer zu der Aktion „Heimat shoppen“ in Radevormwald können noch mit mindestens drei Stempeln und Kontaktdaten bis Freitag um 16 Uhr, in der Raiffeisenbank (Volksbank Oberberg) am Schlossmacherplatz eingeworfen werden.

Die Gewinner der Verlosung werden von der Heimat-Shoppen-Familie gezogen und dann von der Werbegemeinschaft in den folgenden Tagen informiert. Verlost wird als Hauptpreis eine AEG-Küchenmaschine (gesponsert von Möbel Behnke), sowie diverse Gutscheine und Sachpreise der teilnehmenden Geschäfte: Ausgewogen Unverpackt, Bahama-Moden, Küchentreff Löhrer und Klaus, Optik Strunk, Schuhhaus Habermann, Schuhhaus Lüttgenau, Möbel Behnke, Tiersnackeria, Kreativauslöser – Olaf Brakhage.

„Heimat shoppen“ ist eine deutschlandweite Imagekampagne der Industrie- und Handelskammern (IHK). Die Aktion soll auf die Bedeutung von Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen vor Ort aufmerksam machen mit kleinen Events, entspanntem Einkauf und guten Gesprächen.

Radevormwald ist bereits zum zweiten Mal dabei. Im vergangenen Jahr erlebten die Einzelhändler dabei eine erfreuliche Resonanz durch die Kundschaft.

(s-g)