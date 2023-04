Aktion auf dem Radevormwalder Wochenmarkt Grundschul-Aktion für Kinderrechte

Andere Kinder beschäftigten sich mit mehreren Aspekten des Themas auf einmal und erstellten Plakate und Flyer, um die Bevölkerung in der Bergstadt über Kinderrechte aufzuklären. Diese Aktion ging die 4a nun am Mittwoch an, bemalte den Marktplatz und verteilte selbstgeschriebene und bemalte Flyer an die Passanten. Dafür hatte eine andere Projektgruppe per Brief an das Ordnungsamt im Vorfeld die Erlaubnis eingeholt. Die Beamten besuchten die Erdmännchen sogar persönlich in der Klasse, um die Erlaubnis zu erteilen. Viele Passanten ließen sich bei der Aktion während des Wochenmarktes auf Gespräche ein und zeigten sich von der Aktion der Kinder begeistert.