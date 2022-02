Senioreneinrichtung in Radevormwald : Johanniter-Haus startet Briefaktion zum Valentinstag

Radevormwald Das Johanniter-Haus bittet um die Teilnahme an einer Aktion für die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung – um den Valentinstag auch für Senioren besonders erlebbar zu machen.

(s-g) Der Valentinstag ist der Tag der Liebe und des Miteinanders. Um dieses Miteinander zu teilen und für Senioren besonders erlebbar zu machen, bittet das Johanniter-Haus Menschen aus der Region, zum 14. Januar Valentinskarten und Briefe mit Valentinsgrüßen an die Bewohnerinnen und Bewohner des Johanniter- Hauses zu schicken. Am Valentinstag werden diese Grüße dann unter den Seniorinnen und Senioren des Hauses verteilt.

„Wir wissen bereits von ähnlichen Aktionen aus der Vergangenheit, dass sich unsere Bewohner sehr über solche kleinen Aufmerksamkeiten freuen. Gerade in Zeiten von Corona, wenn Kontaktmöglichkeiten zum Teil stark eingeschränkt sind, kann eine Grußkarte oder ein Brief ein Lächeln zaubern, aufmuntern und neue Kraft schenken. Und sei es nur ein kurzer Gruß: „Mit jedem einzelnen Brief machen Sie einen Unterschied“, sagt Harald Schäfer, der seit dem vergangenen Jahre der Einrichtungsleiter der Johanniter-Einrichtungen in Radevormwald ist.