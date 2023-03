Kultur in Radevormwald Akkordeons rocken das Bürgerhaus

Apropos Queen: Es gibt kaum besser geeignete Stücke, um einen tatsächlich satt rockenden Abend zu eröffnen, als „Don‘ Stop Me Now“. Und tatsächlich ist dieser Song symptomatisch für den Abend, denn zu stoppen ist die Harmonika-Band in der Tat kaum. Nur die humorvollen und informativen Moderationselemente von Michael Scholz sorgen für kurze Verschnaufpausen, gerade wenn die Abba- oder Pink-Medleys selbst im Sitzen zum Mittanzen animieren. Aber auch die intensive Halb-Ballade „Can’t Take My Eyes Off Of You”, die durch Frankie Valli bekannt wurde und die von Sandra Moreno eindringlich gesungen wird, hält zumindest zum temporären Innehalten ein, ehe die „80er Party“ mit diversen Klassikern jener Jahre in Medley-Form wieder zum Stuhltanz einlädt