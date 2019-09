Musikschule Radevormwald : Trommelkursus in der Musikschule

Trommelkursus in der Musikschule

Malik Sillah leitet einen Trommelkursus an der Musikschule in Radevormwald. Foto: Musikschule

Radevormwald Der aus dem Senegal stammende Musiker Malik Sillah vermittelt Interessierten die Kunst der Djembe, der bekannten afrikanischen Trommel.

Die Radevormwalder Musikschule hat sich in den vergangenen Jahren zur bewährten Adresse für Trommel-Begeisterte entwickelt. Hier gibt es afrikanisch oder lateinamerikanisch geprägte Kurse, ideal für Anfänger, aber auch Fortgeschrittene, die hier wertvolle Impulse bekommen.

Einen Kursus „Djembe – heilsames und erholsames Trommeln“ mit Malik Sillah bietet die Musikschule ab Montag, 16. September, an. Der Kursus mit dem senegalesischen Percussionisten geht über zwölf Wochen. Die Kunst der Djembe ist ein wichtiges kulturelles Erbe Westafrikas. Diese Trommel ist besonders populär, weil sie ein großes Spektrum an Tönen bietet, von tiefen Bässen bis zu prägnanten Höhen.

Malik Sillah ist Mitbegründer des Band-Projektes „Mama Afrika“. Er wohnt in Wipperfürth und unterrichtet an allgemeinbildenden Schulen sowie Musikschulen in Hückeswagen, Marienheide, Halver, Bergisch Gladbach und Gummersbach.