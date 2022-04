Politik in Radevormwald : AfD-Fraktion zieht Antrag zur Ukraine vorerst zurück

Ukrainische Fahnen wehen am Kreisel vor der Sparkasse. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die AfD will, dass die Stadt eine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Kommune in die Wege leitet. Der Antrag wurde in der Ratssitzung von der Mehrheit stark kritisiert.

Die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) im Stadtrat hätte es gerne gesehen, wenn Radevormwald einen Arbeitskreis eingerichtet hätte, um eine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Kommune in die Wege zu leiten. Doch dieser Antrag wurde in der Ratssitzung am Dienstag von der Mehrheit des Gremiums stark kritisiert und schließlich zurückgezogen.

Bitter schlug den übrigen Ratsmitgliedern in diesem Zusammenhang auf, dass die Fraktion eine Partnerschaft mit besonderen „Landstrichen“ bevorzugt, die historisch mal zum Gebiet der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn gehörte und die dadurch wohl „den kulturell stärksten Bezug zu Mitteleuropa haben.“ Die Fraktionen der CDU und der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft (UWG) äußerten sich gerade zu diesem Punkt kritisch. „Ich denke, eine Partnerschaft zur Annäherung macht vor allem mit kulturell-unterschiedlichen Städten Sinn. Aber die Ukraine hat derzeit auch andere Probleme“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Dejan Vujinovic seine Ablehnung.

„Es ist aktuell nicht angemessen, diesen Antrag zu stellen“, sprach sich auch Bernd-Eric Hoffmann, Fraktionsvorsitzender der UWG gegen den AfD-Antrag aus. Antragsteller Udo Schäfer (AfD) sah die Kritik ein und zog den Antrag zurück. „Wir stellen den Antrag dann noch mal, wenn der Krieg vorbei ist“, kündigte er an.

(sebu)