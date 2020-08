Politik in Radevormwald : AfD fühlt sich durch Runden Tisch gegen Rechts diffamiert

Radevormwald Die Alternative für Deutschland (AfD) in Radevormwald übt Kritik an der Ankündigung einer Veranstaltung des Runden Tisches gegen Rechts am Mittwoch.

Der Vorsitzende des Runden Tisches, Frank Marx, lädt alle Interessierten in den Mehrzweckraum des Bürgerhauses ein, „um zu diskutieren, wie wir gemeinsam auf diesen bewussten Angriff auf unsere Demokratie reagieren können“, wie es in der Einladung heißt.

Udo Schäfer, Spitzenkandidat der AfD in Radevormwald, wehrt sich gegen die Aussage: „Das, was hier Frank Marx betreibt, ist ein inflationäres Diffamieren politischer Konkurrenz, was letztlich den tatsächlichen Faschismus im Italien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in unredlicher Weise verharmlost.“ Würde er in solchen Kategorien denken, fährt Schäfer fort, müsse er beispielsweise die Konkurrenz der SPD als stalinistisch bezeichnen. „Weil das aber offenkundig hanebüchen ist, wird man mich nie so reden hören.“

Bis zur Kommunalwahl ist Udo Schäfer Fraktionsvorsitzender von „Pro Deutschland“ im Rat und in dieser Eigenschaft weiter Mitglied im Ältestenrat der Stadt. Das politische Projekt „Pro Deutschland“ habe sich in Radevormwald aber erledigt, hatte Schäfer im Juli erklärt.