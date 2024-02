Trägerverein in Radevormwald Ärzte und Gemeinden wollen „aktiv55plus“ erhalten

Die Ärzte in der Bergstadt drücken in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt und das in den nächsten Tagen an Bürgermeister und Ratspolitik geschickt werden soll, ihre Sorge über die finanziellen Probleme des Vereins aus. „Selbst wenn die Pflegeberatung bleibt, ist die Fortführung des Gesamtkonzepts der wertvollen Arbeit bedroht, die für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger von entscheidende Bedeutung ist“, heißt es darin. „aktiv55lus“ verfüge seit 2005 über Erfahrung in der Aktivierung von Menschen, trage mit seinem Ansatz dazu bei, der demografischen Entwicklung aktiv zu begegnen, biete den Bürgern einen niederschwelligen Zugang zur Unterstützung in vielen Lebenslagen, koordiniere, organisiere und vernetze bestehende Angebote.