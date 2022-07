Amtsgericht in Wipperfürth : Ohne gültigen Führerschein mit Firmenwagen unterwegs

Amtsgericht in Wipperfürth

Radevormwald Arbeitgeber sind verantwortlich dafür, dass Mitarbeiter sich ans Gesetz halten – zumindest im Straßenverkehr. Das musste ein Unternehmer aus Radevormwald nun vor Gericht erfahren.

Wenn der Arbeitgeber nach dem Führerschein seines Mitarbeiters fragt, mag das dem einen oder anderen seltsam vorkommen. Schließlich ist die Fahrerlaubnis normalerweise Privatsache. Bei der Bereitstellung von Dienstfahrzeugen geht es den Arbeitgeber allerdings sehr wohl etwas an, ob der Arbeitnehmer in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Denn dann ist er als Arbeitgeber mit dafür verantwortlich, dass sich seine Mitarbeiter gesetzeskonform verhalten.

Das musste jetzt auch ein 41-jähriger Lüdenscheider feststellen, der als Angeklagter zu einer Strafverhandlung am Wipperfürther Amtsgericht geladen war. Der gelernte Bauarbeiter aus dem Kosovo betreibt eine eigene Baufirma und beschäftigt mittlerweile 20 Mitarbeiter. Bei einem seiner Mitarbeiter wurde bei einer Polizeikontrolle jedoch ein ungültiger Führerschein beanstandet, als er in einem Firmenwagen in Radevormwald auf der Bundesstraße 229 unterwegs gewesen war. Für die im Ausland erworbene Fahrerlaubnis fehlte die gültige Umschreibung.