Pflaumenkirmes in Radevormwald Eisdielen-Inhaber ärgern sich über zugestellte Terrasse

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte die Betreiberin, die seit April 2021 das Eiscafé in der Innenstadt betreibt, habe man ihr bisher bei keinem Fest die Terrasse weggenommen. Im Vertrag, den sie mit der Stadt geschlossen habe, stünde wohl etwas darüber, dass die Außengastronomie bei Stadtfesten geräumt werden müsse, Fraú hätte sich aber ein anderes Vorgehen gewünscht. Sie wäre gerne gefragt worden. „Ich wäre ja auch bereit gewesen, etwas mehr Geld zu bezahlen, um die Außenterrasse an diesem Wochenende zu behalten.“ Doch diese Option, bedauert sie, habe sie nie bekommen. Stattdessen fand sie am Mittwoch den Imbisswagen vor ihrer Tür. Besonders ärgerlich sei das bei dem schönen Wetter. „Wir hatten einen richtig schlechten Sommer, sechs Wochen lang Regen und hätten die letzten Sonnentage echt gebrauchen können.“ Normalerweise habe sie auf ihrer Terrasse Platz für 20 Tische. „Mit dem Imbisswagen kann ich maximal zwei Tische draußen aufstellen.“