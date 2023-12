Wupperorte in Radevormwald Adventsmarkt-Premiere im Bürgerzentrum

Wupperorte · Erstmals an neuer Stelle eröffnete am Samstag der Adventsmarkt an der Wupper. Rund ums Gbäude am Siedlungsweg ließen sich gleich zu Beginn zahlreiche Besucher das Angebot nicht entgehen.

03.12.2023 , 17:00 Uhr

Von Cristina Segovia Buendía