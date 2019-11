Wupperorte in Radevormwald : Wupperaner feiern Adventsmarkt am Pfarrheim in Vogelsmühle

Wupperaner feiern Adventsmarkt am Pfarrheim in Vogelsmühle

Radevormwald Wie jedes Jahr werden auch der Nikolaus und der Neye-Express vor Ort sein, versprechen die Veranstalter. Kuchenspenden sind noch gefragt.

() Am kommenden Wochenende wird der traditionelle Adventsmarkt im und um das katholische Pfarrheim in Vogelsmühle stattfinden. Zahlreiche Vereine werden mit ihren Ständen dort vertreten sein. Der Markt beginnt am Samstag, 30. November, um 14 Uhr, die offizielle Eröffnung ist um 15 Uhr. An diesem Tag dauert der Markt bis 21 Uhr. Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, hat der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. „Wie jedes Jahr werde der Nikolaus und der Neye-Express das vorweihnachtliche Fest bereichern“, teilt Armin Barg, der Pressesprecher des Bürgervereins für die Wupperorte, mit. „Egal, welche Kapriolen das Wetter schlägt: Die Wupperaner freuen sich wieder auf eine fröhliche Adventsfeier.“