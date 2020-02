Tradition in Radevormwald : Wupper-Adventsmarkt soll auch 2020 stattfinden

Radevormwald Weil das Pfarrheim St. Josef nicht mehr zur Verfügung steht, soll die Veranstaltung nun in und um das GEmeindehaus Herkingrade stattfinden.

Armin Barg, Sprecher des Bürgervereins für die Wupperorte, berichtet nun, dass mehrere Vertreter der Vereine in den Ortschaften mit dem Organisationskomitee des Adventsmarktes Gespräche geführt hätten, und zwar im Gemeindehaus in Herkingrade. „Kurz und bündig“ habe man sich entschlossen, den Markt fortzuführen, und zwar am an einem neuen Standort. „Nach sehr fruchtbaren Vorgesprächen konnte eine Vereinbarung zwischen dem Bürgerverein für die Wupperorte und der evangelischen Gemeinde getroffen werden“, berichtet Barg. Der zukünftige Wupper-Adventsmarkt könne am und im Gemeindehaus in Herkingrade stattfinden. „Die Trägerschaft wurde von der Kolpingsfamilie Vogelsmühle an den Bürgerverein übergeben; das bewährte Orgateam steht weiter mit all seiner Erfahrung zur Verfügung.“ Die Gruppe der teilnehmenden Vereine werde sogar um den Bürgerbusverein erweitert.