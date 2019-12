Lutherische Gemeinde : Stimmungsvolles Konzert in der lutherischen Kirche

In der lutherische Kirche an der Burgstraße fand ein Advents- und Weihnachtskonzert statt. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Musiker aus Remscheid sowie ein heimischer Chor gestalteten gemeinsam ein Advents- und Weihnachtskonzert.

Von Sigrid Augst-Hedderich

Zwei prächtige Weihnachtsbäume, hoch gewachsen und reichlich mit Lichterkerzen geschmückt, vermittelten am Samstagnachmittag in der Kirche an der Burgstraße das Gefühl, angekommen zu sein. Jedem der Konzertbesucher wurde angeboten, sich für die nächste Stunde auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Zwar war nicht jeder Platz im Kirchenschiff besetzt, doch der feierlichen Stimmung tat dies keinen Abbruch.

Schöne Stimmen, vereint im Gesang des Paul-Gerhardt-Chors, nahmen die Konzertbesucher mit in die Welt alter klassischer Weihnachtslieder. Aber auch jüngere Stücke kamen im zweiten Teil zu Gehör. Die Zeitspanne über 500 Jahre wurde musikalisch gespannt, denn die Literaturauswahl zeigte sich sehr umfangreich. Das Remscheider Blechbläserquintett brachte sich ebenfalls sehr vielfältig ein. Auch hier waren es die alten Lieder, die besonders die Herzen berühren konnten. Alte Meister wie J.G. Walther bis hin zu Werken von Mnozl Brass mit neueren Komposationen zu alten Liedertexten waren ein Ohrenschmaus.

Gleich zu Beginn spielte das Quintatt das „Canzon 1“ von Paul Peuerl. Nahezu fanfarenähnlich wurde die Ankunft des Herren deutlich hörbar. Weiter war es das mehrstimmige Stück „Benedicamur Domine“ von Samuel Scheidt, das musikalisch die Freude hervorhob und fast jauchzende Akustik besaß.

Das Remscheider Blechbläserquintett besuchte in den letzten vier Jahren regelmäßig die weiße Kirche an der Bergstraße. „Hin und wieder probt das Quintett auch bei uns in der Kirche“, erklärte Martin Scheibner. Er zeigte sich sehr erfreut über die Beteiligung der Bläser am Adventskonzert.

Neben den Stücken von den Bläsern sang der Paul-Gerhardt-Chor a capella und wurde von der Orgel begleitet. Auch die Gemeinde wurde gesanglich eingebunden. So entstand im Wechsel ein kräftiger Gesang, der für den Kantor Martin Scheibner viel Arbeit bedeutete. Mal spielte er die Orgel zum Gesang, mal dirigierte er den Chor aus großer Entfernung, denn die Chormitglieder hatten auf der von der Orgel gegenüberliegenden Empore Platz genommen.

Lieder wie „Tochter Zion“, „Joseph, lieber Joseph mein“ oder „Es ist ein Ros entsprungen“ gehörten zum Konzertprogramm. Auch englische Werke kamen zum Gehör: „Once in Royal Davids City“, ein traditionelles englisches Weihnachtslied, und „Two Christmas Jass Favourites“ brachten feinen Schwung in die Musikdarbietung. Auch ein Lied des Kantors Martin Scheibner war zu hören. „Als die Welt verloren“ sang der Chor wie auch „Mit den Hirten“ von Dieter Wellmann in Begleitung der Bläser.