ADAC richtet bei den Kanuten Station ein Am Stausee gibt’s nun erste Hilfe bei Radpannen

„Voraussetzung für die Installation ist in erster Linie der Standort. Er muss schon mit der Radinfrastruktur verbunden sein, wo auch viele Radfahrer vorbeikommen“, erklärt Velling. Zweiter Faktor sei, dass dem ADAC der Standort für die Installation kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Im Fall des Kanu-Clubs befindet sich die Säule auf Vereinsgelände, so dass keine Genehmigungen bei der Stadt eingeholt werden mussten. „Das funktioniert in der Regel schneller und unkomplizierter.“ Die Kosten für Installation, Säule und Wartung übernimmt der ADAC selbst, der sich diesen Service auch einiges kosten lässt. Jede Säule, samt Werkzeug und Fundament, schlage mit rund 5000 Euro zu Buche, davon rund 3500 Euro allein die Säule. Diese werde übrigens in Deutschland sozial hergestellt, bei der Caritas in Eschweiler.