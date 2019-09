Motorsport in Radevormwald : Kartverein braucht ein neues Trainingsgelände

Motorsport in Radevormwald

Der AC Radevormwald ist mit dem Start in die Saison zufrieden, muss sich aber ein neues Domizil suchen. Foto: ACR

Radevormwald Der neue Besitzer des bisherigen Vereinsgeländes hat andere Pläne für die Fläche, daher müssen die Motorsportler umziehen.

Einen überaus erfolgreichen Start nach der Sommerpause legte die Kartjugend des ACR in Wülfrath hin. Einen souveränen Klassensieg verbuchte Lotta Holländer auf ihrem Punktekonto und konnte damit, auf dem zweiten Platz in der Meisterschaft liegend, den Abstand zum Führenden verkürzen.

Ihre Schwester Lilly konnte es ihr nicht ganz gleich tun. Aber auch sie konnte einen sehr guten zweiten Platz herausfahren und rutschte damit auch wieder auf den zweiten Platz in der Meisterschaft. Damit könnte es sein, dass beide Mädchen des ACR zum Bundesendlauf nach Sinsheim fahren. Lina Kuchta konnte in ihrer Klasse den 17. Platz erringen.

Am 15. September richtet der AC Radevormwald nochmals einen Jugend-Kart-Slalom an der Gewerbestraße 10 aus. Start ist gegen 10 Uhr, für das leibliche Wohl wird gut gesorgt sein. Leider wird es wohl das letzte Mal sein, dass der ACR auf diesem Gelände eine Veranstaltung durchführen kann. Der neue Besitzer hat andere Pläne – und damit verliert der ACR nicht nur das Veranstaltungsgelände, sondern auch sein Clubheim, das er vor 17 Jahren in Eigenregie renoviert hatte. Aus diesem Grund sucht der ACR dringend nach Alternativen, sowohl für einen neuen Clubraum als auch für ein neues Trainingsgelände. Über Angebote würde sich der Verein freuen.