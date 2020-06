Kultur in Rade : Künstler bringt Surrealismus in die Stadt

Acht Fahnen mit Motiven des Künstlers Rolf Nolden hängen nun am Verkehrskreisel an der Kaiserstraße. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Es wehen acht neue Künstlerfahnen am Kreisverkehr an der Kaiserstraße. Die Fahnen sind mit Motiven von Skulpturen des Künstlers Rolf Nolden bedruckt. Er nennt die Ausstellung „Out of Gravity“.

Von Flora Treiber

Seit dieser Woche hängen acht Fahnen des Künstlers Rolf Nolden am Kreisverkehr an der Kaiserstraße. Die Ausstellung „Out of Gravity“ zeigt Stahlskulpturen, die scheinbar schwerelos vor einer Himmellandschaft schweben. Dass die Skulpturen des Künstlers, die auf der ganzen Welt verteilt stehen, so leicht ungewöhnliche Positionen einnehmen können, ist erstaunlich.

Rolf Nolden hat für die Anfertigung der Fahnen zum Teil gedrehte Originalaufnahmen seiner Skulpturen verwendet und sie mit Hilfe digitaler Technik vor den blauen Himmel gesetzt. So erinnert der Blick durch den „Zwillingsbogen“, eine Skulptur, die im Original am Aquapark Boulevard in Oberhausen steht, auf den blauen Himmel an den Surrealismus von René Magritte. Der Kontrast zwischen den massiven Materialoberflächen der Skulpturen und der Leichtigkeit der Fahnen und des Himmels als Hintergrund ist fesselnd. Der Künstler beschreibt die Fahnen als Bildträger, die den Objekten die Möglichkeit geben, sich „von der durch die Erdanziehung bedingten bildhauerischen Statik zu befreien und sich im Raum frei schwebend präsentieren zu können.“

Info Fotografien von acht Skulpturen Ausstellung Die acht Fahnen der Ausstellung „Out of Gravity“ zeigen Fotografien von acht Skulpturen von Rolf Nolden, die in einen neuen Kontext gesetzt wurden. Die erste Fahne zeigt die Stahlskulptur, die seit 1993 im Original in Wolfsburg steht. Die zweite steht im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen. Teil der Fahnenausstellung sind auch die Skulpturen „Pipeline trilogisch“ sowie „Space in Time III“. Diese Werke stehen im Siegerlandmuseum sowie in Südkorea. Die Fahnen präsentieren auch „Singularität I“ und den „Zwillingsbogen“. Rolf Nolden ist 66 Jahre alt und lebt in Münster.

Bernd Freudenberg von der Kunstinitiative Radevormwald ist es ein weiteres Mal gelungen, einen renommierten Künstler in die Innenstadt zu holen. Der Bildhauer war bereits 2014 bei der großen Fahnenausstellung „Flagge zeigen“ in Radevormwald und hat damals einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

„Rolf Nolden hat ein Jahr lang an den Fahnen für den Kunst-Kreisel gearbeitet. Die Fahnen, die am Kreisel ausgestellt werden, sind nicht zur Dekoration da. Kunst ist nicht nur Ästhetik, sondern verfolgt eine Erkenntnisfunktion“, sagt der Gründer der Initiative. Dank Bernd Freudenberg hat Kunst im öffentlichen Raum in der Stadt auf der Höhe einen neuen Stellenwert erhalten und ist an zahlreichen Plätzen vertreten. Die wechselnde Fahnenausstellung ist ein außergewöhnliches Projekt, das sich weit über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen hat. Wie die Fahnen nach dem Druck vor der wechselnden Witterung wirken, ist sowohl für ihn, als auch für die Künstler eine Überraschung. „Die Fahnen wirken aus jeder Perspektive anders und verändern sich auch im Laufe der Monate“, sagt Bernd Freudenberg. Unterstützt wird die Fahnenausstellung durch die Firma Aurich aus Radevormwald, die den Fahnenstoff stellt sowie das Unternehmen Herold aus Wuppertal, das für den Druck verantwortlich ist. Aufgehängt werden die Fahnen von den Mitarbeitern des Betriebshofs.