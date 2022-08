Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Firma Gira setzt auf Fach- und Führungskräfte

Radevormwald Erstmals gehört der Beruf des Fachinformatikers zum Ausbildungsangebot des Radevormwalder Familienunternehmens. Hierfür gab’s sogar reichlich Bewerbungen.

Auch der größte Arbeitgeber in der Bergstadt kämpft mit der Situation auf dem Ausbildungsmarkt. „Die Lage hat sich auch 2022 nicht entspannt“, teilte das Unternehmen Gira diese Woche mit. Im Vergleich zum Vorjahr klaffe die Schere zwischen Bewerbungen und Ausbildungsangebot sogar noch weiter auseinander: Stand Juli steht nach Angaben von Gira einem bundesweiten Rückgang der Zahl an Bewerbern um drei Prozent auf 392.276 ein Plus an Ausbildungsplätzen um 4,6 Prozent auf 512.018 gegenüber. Ebenso waren in Nordrhein-Westfalen Anfang Juli noch mehr als 50.000 Ausbildungsstellen unbesetzt.