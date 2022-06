Politik hatte nachgehakt : Abwassergebühren auch in Radevormwald zu hoch abgerechnet

Abwassergebühren auch in Radevormwald zu hoch abgerechnet

Ein Kanaldeckel auf der Radevormwalder Rudolf-Harbig-Straße. Auch in der Bergstadt haben Bürger zu viel Gebühren für die Abwasserentsorgung gezahlt. Foto: Nico Hertgen

Radevormwald Auf Anfrage von FDP und Grünen erläuterte Kämmerer Simon Woywod, welche Bedeutung ein Urteil aus Münster auch für die Bürger der Bergstadt hat.

Die Stadt Radevormwald wird ihre Kalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2022 und 2023 anpassen. Der Grund ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster , das für viele Städte und Gemeinden in NRW Folgen haben wird. Ein Bürger aus Oer-Erkenschwick hatte gegen seinen Gebührenbescheid geklagt, die Richter sahen dies als begründet an: Die Kalkulationen seit dem Jahr 2017 seien zu hoch ausgefallen (unsere Zeitung berichtete).

Die Radevormwalder Fraktionen von FDP und Bündnis 90/Grüne hatten das Urteil zum Anlass genommen, die Radevormwalder Verwaltung zu fragen, ob auch in der Bergstadt zu hohe Sätze abgerechnet worden seien. Simon Woywod, Beigeordneter und Kämmerer, räumte im Haupt- und Finanzausschuss ein, dass dies tatsächlich der Fall war.

Das Urteil liegt den Verwaltungen zwar noch nicht komplett vor, aber wie Woywod gegenüber unserer Zeitung erklärt, „kann man schon jetzt sagen, dass mit einem zu hoher Zinssatz kalkuliert wurde“. Aus diesem Grund werde die Stadt Radevormwald die Abwassergebühren für das Jahr 2023 bereits konform nach dem aktuellen Urteil des OVG abrechnen. Auch für das Jahr 2022, für das bereits Hauseigentümer Gebühren bezahlt haben, sollen die überzähligen Gebühren an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden. „Das werden wir bei der endgültigen Veranlagung der Gebühren machen“, kündigt Woywod an. Die Nachfragen aus der Politik seien also absolut berechtigt gewesen.