Umweltamt des Oberbergischen Kreises : Abwässer nicht in den Straßenablauf entsorgen

Abwässer nicht in den Straßenablauf entsorgen

Da werden wohl immer wieder grobe Fehler gemacht: Abwässer, wie beispielsweise Putzwasser, dürfen ebenso wie Milch oder Poolwasser nicht über einen Straßenablauf entsorgt werden. Darauf weist jetzt das Umweltamt des Oberbergischen Kreises aufgrund mehrerer konkreter Anlässe in den vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen im gesamtem Kreisgebiet hin.

„Eine fachgerechte Entsorgung darf nur über sanitäre Anlagen erfolgen. Nur so wird sichergestellt, dass Schmutzwasser über einen Misch- oder Schmutzwasserkanal auch zum Klärwerk gelangt“, sagt Frank Herhaus, Umweltdezernent der Kreisverwaltung. Er erläutert, dass Straßenabläufe oftmals ungereinigt in Flüsse und Bäche führen und damit die Möglichkeit besteht, dass bei nicht ordnungsgerechter Entsorgung schädliche Inhaltsstoffe über den Regenwasserkanal in ein Gewässer gelangen.