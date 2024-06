Abschlussfeier der Waldgruppe an der Wupper Spielerisch die Natur wertschätzen

In ihren Augen sind die OGS-Kinder der Waldgruppe ruhiger und ausgeglichener, als die Kinder in der normalen Nachmittagsbetreuung. Und dennoch kann die Waldgruppe längst nicht für alle Kinder angeboten werden und schon gar nicht für die älteren Schüler der zweiten bis vierten Klasse, erklärt Riewe. Zum einen sei das eine Frage des Personals und der Zeit. Für die Waldgruppe mussten sich die Betreuer extra als Naturpädagogen schulen und ausbilden lassen. Glücklicherweise, sagen Riewe und Waldgruppenleiterin Dmuß, habe die Waldgruppe in den vergangenen Monaten eine weitere wichtige Mitarbeiterin dazugewonnen. Niemand geringeres als Wald-Fachfrau und Wanderführerin Sabine Fuchs arbeitet in der Waldgruppe mit und vermittelt den Kindern ihre Liebe und Begeisterung für die heimische Natur.