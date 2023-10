Regionalkantor aus Radevormwald Abschied mit Orgel und „Krokodilen“

Nach 30 Jahren wird Bernhard Nick Ende des Jahres in Ruhestand gehen. Am Samstag, 25. November, um 19 Uhr wird er mit einem großen Konzert in der katholischen Pfarrkirche von St. Marien gewürdigt. Mit dabei sind Professor Manfred Tausch aus Graz, ein international renommierter Meister der Orgelimprovisation und die a-cappella-Gruppe „Comedian Crocodiles“. „Es verspricht ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zu werden“, kündigt Matthias Schwanz an, der sich um die Planung des Konzertes kümmert. Bernhard Nick hatte 1983, also vor 40 Jahren, sein Studium abgeschlossen und seine erste Stelle als Kantor in der Kirchengemeinde St. Antonius in Leverkusen angetreten. Nach fünf Jahren wechselte er zur Pfarrei St. Heribert in Köln-Deutz. Hatte er in Leverkusen einen Schwerpunkt auf das Chorsingen gelegt, konnte er in Deutz vermehrt die Orchestermusik mit einbeziehen. Die Familie, so erzählte Nick im April im Gespräch mit unserer Redaktion, hätte sich allerdings eine mehr ländliche Umgebung gewünscht. Die Stelle in Radevormwald und die damit verbundene Aufgabe des Regionalkantors kamen da gerade richtig. Während seines Wirkens in Radevormwald hat der Kirchenmusiker auch mit Komponisten zusammengearbeitet, um neue Chorliteratur für die Region zu erarbeiten. So wurde 2003 die „Missa Terra Supermortale“ aufgeführt. Auch eine Franziskusmesse von Klaus Wallrath war die Frucht dieser Zusammenarbeit, bei der Nick für die Texte verantwortlich zeigte.