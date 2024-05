Wuppertalbahn in Radevormwald Abschied von der alten Dampflok

Seit dem Jahr 1994 habe die Lok dort ihren Platz gehabt, blicken die Eisenbahnfreunde zurück: „Ursprünglich von der Deutschen Bundesbahn an die Stadt Radevorwald gestiftet, sollte sie als Denkmal am Busbahnhof in der Radevormwalder Innenstadt als Exponat ausgestellt werden.“ Doch die Stadtplanung nahm dann eine andere Richtung, und für die Lok war an dem angedachten Standort doch kein Platz. So wurde die Lok schlussendlich dem Verein Bergische Bahnen/Wupperschiene überlassen.