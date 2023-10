Evangelische Gesellschaft in Radevormwald „Abriss-Woche“ an der Telegrafenstraße

Der Um- und Neubau der Evangelischen Gesellschaft an der Telegrafenstraße nimmt Fahrt auf. Nicht nur stehen bereits die ersten Mauern des neuen Technikgebäudes neben der Küche und der Ernst-Mohr-Halle. Auch im Gästebereich tut sich viel, in der ersten Herbstferienwoche sind Mitglieder unterschiedlicher EG-Gemeinden aus ganz Deutschland nach Radevormwald gekommen, um im wahrsten Sinne des Wortes Hand anzulegen. „Wir haben am Mittwoch gegen Mittag mit 16 Teilnehmenden angefangen. Die kürzeste Anreise hatte ein Mitglied aus Hückeswagen, aber es sind auch Leute aus Lübbecke in Norddeutschland oder Gießen in Hessen zu uns gekommen“, sagt Jeanette Brast, Projektkoordinatorin für den Umbau. Sowohl ehrenamtliche als auch hauptamtliche Kräfte sind im Einsatz, um bis Samstag alle Gästezimmer auszuräumen und für die folgenden Gewerke herzurichten.