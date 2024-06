Zeugnisübergabe am THG Radevormwald Abiturienten spielen „große Spiel des Lebens"

Karim Stark und Chayenne Wallner übernahmen seitens der Abiturienten die Ansprache, ließen ihre gemeinsame Zeit am THG Revue passieren, erinnerten an Herausforderungen, an denen sie gemeinsam gewachsen seien, und die Pandemie, die sie durch Homeschooling und Selbstdisziplin reifen ließ. Mit dem Abitur in der Tasche und unterschiedlichen Lebenswegen vor der Brust, beginne nun ein neues Kapitel, sagte Karim Stark: „Von nun an spielen wir das große Spiel des Lebens.“