Finanzamt Wipperfürth informiert die Bürger Jetzt Steuererklärung 2022 einreichen

Grundsätzlich gelte für Belege: Aus der früheren Belegvorlagepflicht sei eine Belegvorhaltepflicht geworden. Bürger müssen keine Belege mehr im Zusammenhang mit der Steuererklärung einreichen. „Belege zur Steuererklärung sind also in der Regel nur dann erforderlich, wenn das Finanzamt dazu auffordert“, erläutert Eva Wochner. Die Übermittlung der Unterlagen und Dokumente könne dann direkt online per Elster erfolgen. Mit der App „Mein Elster+“ hätten die Bürger die Möglichkeit, ihre Belege zur Steuererklärung per Handy abzufotografieren und in der App eingescannt hochzuladen. Würden die angeforderten Belege nicht elektronisch, sondern in Papierform übermittelt, sollten dabei keine Originalbelege verwendet werden.

www.finanzamt.nrw.de