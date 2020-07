Weiterbildung im Oberbergischen : Ab sofort online anmelden für das Programm der VHS

Oberberg Die VHS bittet alle Interessenten, sich trotzdem zu ihrem Wunschkursus anzumelden, auch wenn unter Umständen nur noch ein Wartelistenplatz vergeben werden kann. Die Zahl der maximalen Teilnehmer kann eventuell erhöht werden.

Nachdem kürzlich die Abteilungs-Programmhefte der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises verteilt wurden, ist ab sofort auch eine Online-Anmeldung möglich. Die wurde über die Homepage der VHS Oberberg für das kommende Herbstsemester freigeschaltet. Somit sind Anmeldungen für Kurse per Post über die Anmeldekarte, per E-Mail an die VHS Oberberg oder über den Warenkorb auf der Homepage möglich.