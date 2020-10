Sport in Radevormwald : Freude beim SC 08 über Gruppensieg

Radevormwald Zum zweiten Mal spielen die A-Jugendfußballer nun in der Bergischen Leistungsklasse. In der Qualifikation setzte sich das Team gegen drei andere Mannschaften als Gruppensieger durch.

Freude bei den Fußballern in der Bergstadt: Die A-Jugend des SC 08 hat es erneut geschafft. Nach drei packenden Spielen und 270 Minuten voller Kampf und Leidenschaft steht fest: Rade spielt zum zweiten Jahr in Folge in der Bergischen Leistungsklasse.

Nach einem deutlichen 4:1 Sieg im ersten Heimspiel gegen Ayyildiz Remscheid holte der SC 08 in einem hart umkämpften Spiel in Cronenberg mit einem 1:1 einen sehr wichtigen Punkt im zweiten Spiel. Das letzte Duell gegen Barmen glich einem Schützenfest, in dem die Rader mit voller Offensivpower ihr Torverhältnis in die Höhe schraubten, um den Gruppensieg nicht zu gefährden. Das Endergebnis von 10:4 spiegelte das Spektakel auf dem Kollenberg sehr gut wider.