Tourismus in Radevormwald : A 1 – Infotafel für Asiatisches Museum möglich

So könnte die Hinweistafel für das Asiatische Museum in Sieplenbusch an der A 1 aussehen. Foto: FOTO: DPA | MONTAGE: ALICIA PODTSCHASKE

Radevormwald Es gibt ganz spezielle Kriterien, um eine „touristische Unterrichtungstafel“ an der Autobahn 1 zu bekommen. Das Wülfingmuseum erfüllt sie nicht.

Wer Touristen anlocken möchte, muss Werbung für sich und sein Angebot machen. So geht es auch den Museen in der Stadt, wovon mindestens zwei auch überregional von Bedeutung sind. Deshalb hat der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Verkehr die Verwaltung beauftragt, Informationen über das Verfahren, die Konzeption, das Aufstellen und die Unterhaltung sogenannter „Touristischer Unterrichtungstafeln“ an der Autobahn 1 zum Wülfingmuseum in Dahlerau und zum Museum für Asiatische Kunst in Sieplenbusch einzuholen.