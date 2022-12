Naturschutz in Radevormwald 85 neue Bäume im Bürgerwald gepflanzt

Eigentlich wollten mit dem zusammengetragenen Geld eine Buche spenden, „weil ich mal bei einem Waldrundgang mit dem ehemaligen Förster erfahren hatte, dass die Buche eine besonders resistente Baumart ist“, erklärt Keil. Am Ende aber ist es, in Rücksprache mit der städtischen Umweltbeauftragten Regina Hildebrand und dem zuständigen Gartenbaubetrieb Plückebaum, ein Ahorn geworden. Damit die Walking-Gruppe ihren gespendeten Baum im Wald wiederfindet, wurde Keil versprochen, ein rot-weißes Bändchen um den Baum zu binden, der am Mittwochmorgen dann auch tatsächlich angebracht wurde. „Sie wissen gar nicht, wie begeistert ich bin, so nette Menschen getroffen zu haben, die halten, was sie versprechen.“