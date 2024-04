Polizei rät zur Vorsicht 83-Jährige wird in Radevormwalder Geschäft bestohlen

Wie die Polizei mitteilt, war die alte Dame gegen 16.15 Uhr in einem Discountmarkt an der Schlossmacherstraße einkaufen. Dabei bemerkte sie eine etwa 1,55 Meter große und schätzungweise 20 Jahre alte Frau mit schulterlangen, blonden Haaren, die sich in auffäliger Weise in ihrer Nähe aufhielt und sie anscheinend beobachtete.