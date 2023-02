Senior aus Radevormwald landet nach Unfall vor Gericht Mit 82 Jahren noch immer fahrtauglich?

„Ich bin jetzt über 30 Jahre lang unfallfrei gefahren“: Im Strafverfahren gegen ihn sagte das vor dem Amtsgericht in Wipperfürth ein 82 Jahre alter Radevormwalder mit sichtlichem Stolz aus. Angeklagt worden war er, nachdem seine lange unfallfreie Zeit an einem Vormittag Ende August vorigen Jahres ein jähes Ende genommen hatte: Der Rentner verursachte einen schweren Unfall, als er mit seinem Pkw von der Kaiserstraße aus nach links in die Straße Im Springel einbog und dabei eine Radfahrerin übersah, die gerade vom Radweg kommend die Nebenstraße überquerte. Die Frau stürzte mit ihrem E-Bike und wurde dabei schwer verletzt. Sie erlitt unter anderem Beinbrüche, Bänderrisse und Verletzungen am Knie. Die 51-Jährige musste mehrfach operiert werden, hat bis heute Probleme beim Gehen und ist noch bis in den März hinein arbeitsunfähig geschrieben.