Seniorin aus Radevormwald : Auf Online-Betrüger reingefallen – 73-Jährige zahlt Transportkosten

Radevormwald Die Frau wollte ein Möbelstück über Facebook verkaufen. Doch der vermeintliche Interessent hatte, wie sich leider herausstellte, kriminelle Absichten.

Einen Esstisch oder andere Dinge auf Facebook zu verkaufen ist an sich nichts Ungewöhnliches. Also bot eine 73-Jährige das ungewollte Möbelstück auf der Plattform an. Am Montag meldete sich ein Interessent über die Chat-Funktion. Im weiteren Chat-Verlauf forderte der Interessent die Abholung des Tisches durch ein Logistikunternehmen. Dazu müsse die Verkäuferin jedoch im Voraus eine Paysafecard kaufen und dem Interessenten den Code schicken. Der Käufer versicherte, dass dies dazu da sei, um die Versandkosten zu übernehmen.