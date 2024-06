Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald Paul-Gerhardt-Chor blickt auf 65 Jahre zurück

Sie sind die Jukebox der Gottesdienste, bringen Musik in die Kirche. Ohne sie wäre es sonntags an der Burgstraße mit Abstand nicht so klangvoll. Die Rede ist vom Paul-Gerhardt-Chor, der Kirchenchor der lutherischen Gemeinde. Seit 65 Jahren schon sorgen die Mitglieder für den Wohlklang in den alten Gemäuern des Gotteshauses. Ein großer Mehrwert für die Gemeinde, was vergangenen Sonntag mit einem kleinen Jubiläumsgottesdienst zelebriert wurde.