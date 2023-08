Radevormwalder Christen feiern Diamantene Hochzeit 60 Jahre Ehe von Gott geleitet

Seine heutige Ehefrau Ulrike, geborene Knippel, war die Tochter des Pastors seiner Heimatgemeinde. Die examinierte Kinderpflegerin ist aber mit ihrer Familie nach Bad Wildungen in Hessen gezogen. Dass das Paar dennoch zusammenkam, lag an einem ganz besonderen Naturereignis. „Im September gab es ein wunderbares Abendrot, das aussah, als ob der Himmel brennt. Dabei erschien Ulrike vor meinem inneren Auge“, erinnert sich Karl Singer an seine Vision. Er besuchte daraufhin die Familie in Bad Wildungen, traf seine Auserwählte jedoch nicht an. „Unsere Väter waren sich spinnefeind, daher durften wir uns nicht sehen“, fügt Ulrike Singer hinzu. Mehrere Jahre warteten die jungen Leute aufeinander, bis sie sich endlich verloben durften und 1963 in der Heimatgemeinde in Castrop-Rauxel heiraten konnten.