Ehejubiläum in Radevormwald : 60 Jahre durch Dick und Dünn gegangen

Radevormwald Helmut und Eleonore Bernhardt feiern ihre Diamantene Hochzeit. Vor vier Jahren wagten sie einen Neustart in Radevormwald.

Bei dem Gedanken an ihr erstes Treffen müssen Helmut und Eleonore Bernhardt schmunzeln. „Das war eine schöne Zeit“, erinnert sich die 81-Jährige, die ihren Mann 1955 in Essen kennengelernt hat. In ihrer Heimatstadt hatte Helmut Bernhardt nach Anschluss gesucht. Das zufällige Treffen veränderte sein Leben. „Damals war ich 20 Jahre alt, und ich bin heute immer noch glücklich über diesen Zufall“, sagt er. Den Raum Leipzig beschreibt der 84-Jährige als seine Heimat. Als er mit seinem sächsischen Dialekt im Ruhrgebiet ankam, wurde er sofort als Zugezogener erkannt. „Für die Menschen in Essen war ich ein Ausländer, aber man hat mich nett willkommen geheißen“, sagt er. Verliebt haben sich er und seine Frau Eleonore schnell. Als ihr gemeinsamer Sohn unterwegs war, beschlossen sie zu heiraten. An das Fest, das am Mittwoch genau 60 Jahre her ist, haben sie nur gute Erinnerungen. „Wir haben bescheiden im Kreis der Familie geheiratet“, sagt die gebürtige Essenerin.