Unfall in Radevormwald Radfahrer (60) kollidiert auf Elberfelder Straße mit Auto

Der 60-jährige Radfahrer aus Remscheid war laut der oberbergischen Polizei um 13.35 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 27-jährige Frau aus Wülfrath, mit ihrem Mitsubishi aus einer Grundstückseinfahrt auf die Elberfelder Straße einzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der in diesem Moment die Grundstückseinfahrt passierte. Nach dem Aufprall flog das Fahrrad des 60-Jährigen gegen den Ford Transit eines 54-jährigen Remscheiders, der auf der Elberfelder Straße in Richtung Radevormwald unterwegs war.