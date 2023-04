Moderne Sportstätten auch in Radevormwald Land fördert neuen Outdoorplatz

Laut der Staatskanzlei ist das Programm „Moderne Sportstätten 2022“ das größte Sportförderprogramm, das es in NRW je gegeben hat. Das Gesamtvolumen liegt bei 300 Millionen Euro Fördermitteln. Mit diesem Geld sollen die Vereine in Nordrhein-Westfalen eine nachhaltige Modernisierung, Sanierung sowie Um- oder Ersatzneubau ihrer Sportstätten und Sportanlagen durchführen können. „Mit der Umsetzung dieses einzigartigen Programmaufrufs ermöglichen wir auf kreative Weise, Sportangebote im öffentlichen Raum für jede und jeden anzubieten. Sport fördert nicht nur die Gesundheit, sondern macht auch Spaß und regt zur Geselligkeit und Kommunikation an. Ich freue mich auf die Umsetzung dieser gelungenen Projekte“, sagt Staatssekretärin Andrea Milz. Auch der Radevormwalder CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven äußerte sich zu der Förderzusage: „Nachdem in den Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer 1“, schreibt er. Denn nur wenn Sportstätten auf dem neuesten Stand seien, könnten die Vereine ihre wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Als sportpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion freue er sich ganz besonders, dass jetzt in Radevormwald ein neuer Outdoorplatz errichtet werden kann. Mit der Übergabe des Förderbescheids gebe es nun das Startsignal für die lange herbeigesehnte Baumaßnahme.