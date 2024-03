Bahnstrecke in Radevormwald Bahnschwellen werden in Dahlerau angeliefert

Die AL-Fraktion möchte in diesem Zusammenhang in der Ausschuss-Sitzung wissen, ob das Ordnungsamt in die vorgesehene Nutzung eingebunden wurde und inwieweit das Amt oder andere Behörden an der erwähnten Nutzung des Geländes beteiligt werden. Sei dies der Fall, so bittet die Fraktion um Auskünfte darüber, ob die vorgesehenen Lagerflächen und -höhen abgestimmt wurden und ob es Vereinbarungen über Arbeits- und Ruhezeiten sowie die Lärmemissionsgrenzwerte gibt. Auch möchte die AL wissen, ob die Verkehrsbehörden beteiligt und ob bereits Vereinbarungen zur „Vermeidung von Verkehrskonflikten“ getroffen werden.