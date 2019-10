Amtsgericht Wipperfürth : 49-Jährige vor Gericht wegen Betrugs und Straftat-Vortäuschung

Radevormwald Die Angeklagte zeigte sich reumütig vor den Richtern. Am Ende folgten diese dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verhängten eine Geldstrafe.

Und die umfasste gleich drei Vorwürfe, bei zweien davon hatte die 49-Jährige Anfang dieses Jahres über die Verkaufsplattform Mamikreisel.de jeweils einen Luxuskinderwagen verkauft, der sich indes gar nicht in ihrem Besitz befand. Beim dritten, der im Mai dieses Jahres vorgefallen war, hatte sie bei der Polizei angerufen und Anzeige erstattet, weil ihr bei einem Blind Date K.o.-Tropfen in den Drink gemischt worden sei. Die Angeklagte zog diesen Vorwurf jedoch noch im Krankenhaus wieder zurück. Dort war sie wegen akuter Lebensgefahr eingeliefert worden. Dennoch musste sie sich wegen des Vorwurfs der Vortäuschung einer Straftat vor dem Amtsrichter verantworten.

Scham und schlechtes Gewissen sprachen aus jedem Wort der Angeklagten. Dennoch hakte der Vorsitzende Richter nach. „Warum haben sei Kinderwagen verkaufen wollen? Wenn man schnell Geld will, dann werden da eher Handys und Tablets angeboten“, sagte er. „Das habe ich aber nicht“, gab die Angeklagte zurück. Das glaube er ihr, sagte der Richter, aber warum dann Kinderwagen? Sie wisse es nicht, sagte die Angeklagte. „Ich hatte mal einen Kinderwagen. Den habe ich für 250 Euro gekauft und wollte ihn dann mit Gewinn verkaufen.“ Das habe sie in Raten gekauft.

Was dann mit dem dritten Vorwurf der Anklage sei, wollte der Richter dann wissen. „Ich hatte an diesem Tag K.o.-Tropfen zusammen mit Alkohol getrunken, ich wollte das ausprobieren“, sagte die Angeklagte. Auch hier wiederholte sie: „Ich mache das nicht wieder.“

Da musste der Richter ihr jedoch deutlich machen, was bei einem solchen einmal angezeigten Vorwurf für ein Apparat angeworfen werde: „Zu Recht, denn man weiß ja nicht, was da dran ist.“ Sie habe Angst gehabt, dass sie im Krankenhaus wegen Suizidgefahr in den Tannenhof eingewiesen würde, sagte die 49-Jährige noch.

Am Ende warf die Staatsanwältin die Fakten in die Waagschale. „Wir haben ein vollumfängliches Geständnis und ein glaubhaftes Bekunden der Reue. Sie haben auch die Bergische Karte beantragt, damit sie künftig bei der Tafel Lebensmittel bekommen. Aber Sie haben auch einschlägige Vorstrafen im Register. Da bleibt die Frage: Reicht eine Geldstrafe noch? Denn das kennen Sie ja bereits“, sagte die Staatsanwältin.

Dennoch forderte sie am Ende eine Strafe von 100 Tagessätzen zu je fünf Euro. Der Rechtsanwalt bat darum, die Strafe niedriger zu halten, ergänzte aber: „Meine Mandantin muss schon wissen, dass es nicht in Ordnung war, was sie getan hat.“ Ungeachtet dieser Forderung folgte der Richter in seinem Urteil der Forderung der Staatsanwältin. „Es sind nachvollziehbare Gründe, aber dennoch haben Sie sich strafbar gemacht“, sagte er zu der 49-Jährigen, die ihrerseits noch einmal betont hatte, wie leid ihr ihr Verhalten tue.